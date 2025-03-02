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В Петербурге мать и дочь обвинили в воровстве и заперли в подсобке магазина

«Фонтанка»: в Петербурге мать и дочь насильно удерживали в магазине
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Shutterstock

Жительницы Приморского района Петербурга обвинили сотрудников магазина в том, что их заперли в подсобке и незаконно удерживали, подозревая в краже. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в магазине Familia на Байконурской улице. Женщина с дочерью выходили из торгового зала, когда сработала сигнализация. Сотрудница магазина попросила покупателей пройти в подсобное помещение для досмотра. Когда петербурженки зашли в подсобку, за ними закрыли дверь и отказались их выпускать.

«Мне удалось заблокировать дверь и силой вместе с матерью выбраться из помещения, несмотря на попытки сотрудников магазина физически нас задержать. Мы звали на помощь сотрудников магазина и других посетителей, но никто не отреагировал», — поделилась девушка.

Когда на вызов прибыли правоохранители, сотрудники магазина заявили, что ошиблись, приняв покупательницу за воровку, которая часто крадет вещи из торгового зала. Мать и дочь обратились с заявлением в правоохранительные органы, написали жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Ранее сотрудница российского банка похитила у клиентов свыше 13 млн рублей.

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