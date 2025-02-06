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В парке «Ходынское поле» воссоздадут атмосферу 1950-х годов

В рамках проекта «Зима в Москве» пройдет костюмированный фестиваль «стиляг»
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mos.ru

В рамках проекта «Зима в Москве» в парке «Ходынское поле» 8 и 9 февраля пройдет костюмированный фестиваль «Стиляги: зимняя дискотека», сообщается на сайте mos.ru.

Гости фестиваля смогут погрузиться в атмосферу 1950-х годов.

На фестивале пройдут выступления кавер-групп Unity Show и Kosmos Band. Также для гостей проведут показ мод, мультимедийную диджитал-программу с танцами, выставку костюмов и экспозицию ретроавтомобилей.

Стилисты-парикмахеры в корнере «Прически» сделают желающим укладку из 1950-х годов, а профессиональные визажисты в корнере «Макияж» создадут образ того времени с помощью косметики. Также посетители смогут напечатать изображения и расписать трафареты в духе того времени.

В интерактивную программу войдут интеллектуально-развлекательные игры, среди которых музыкальный ребус, киношифр, лотерейный розыгрыш «Музлото» другие.

Проект «Зима в Москве» проходит в столице до 28 февраля 2025 года. Он объединяет различные мероприятия и помогает вспомнить традиции и историю. Всего в рамках проекта в столице открыто более 1,9 тыс. площадок.

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