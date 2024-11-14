В Ростове упавший в котлован экскаватор придавил рабочего

На строительной площадке в Ростове произошел несчастный случай, в разрытый котлован упал экскаватор. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел во время проведения строительных работ по проспекту Маршала Жукова. Водитель экскаватора проводил земляные работы, в какой-то момент под тяжелой техникой просел грунт, машина сорвалась в вырытую яму и придавила рабочего.

Спасти пострадавшего не смогли, водитель экскаватора не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее в Тюмени монтажник сорвался с 13-го этажа на стройке.