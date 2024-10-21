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Детский омбудсмен Москвы изучает сообщения о девочке-квадробере в кальянной

В Москве детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с квадробером в кальянной

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

В Москве правоохранители взяли на контроль ситуацию с женщиной, которая пришла в кальянную вместе с ребенком-квадробером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.

По ее словам, она ожидает информацию о произошедшем от силовых ведомств.

«Да, слежу-слежу, работаем», – добавила она, отвечая на вопрос о том, следит ли она за ситуацией.

Какими-либо другими подробностями Ярославская не поделилась.

О самом инциденте стало известно накануне. В одной из столичных кальянных заметили женщину, которая держала свою дочь на поводке. Ребенок был в маске и перчатках, девочка ластилась к прохожим и мяукала. В это время мать спокойно сидела за столом и курила.

Удивленные ситуацией посетители заведения сняли происходящее на видео. О каких-либо других обстоятельствах не сообщается.

Ранее в Узбекистане заявили, что будут штрафовать родителей детей-квадроберов.

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