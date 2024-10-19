Названо число осужденных в России за шпионаж и госизмену

Суды России в период с января по июнь этого года вынесли приговоры 70 лицам по обвинению в государственной измене или шпионаже. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде, передает ТАСС.

За указанный период по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ) осуждены 52 человека, один из них приговорен к пожизненному заключению. При этом 22 человека получили приговоры за покушение на госизмену. Четверых подсудимых лишили как свободы, так и специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

За первые полгода этого года за шпионаж (ст. 276 УК РФ) были осуждены 18 человек. Еще двум лицам вынесли приговоры по статье о сотрудничестве с иностранным государством или организацией в целях навредить безопасности России (ст. 275.1 УК РФ).

При этом в 2023 году по статьям о госизмене и шпионаже в России были осуждены 48 человек. В 2022 году за госизмену были осуждены 16 человек, за шпионаж — всего 1.

Ранее жителя Керчи приговорили к 13 годам за госизмену.