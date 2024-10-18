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Татьяна Навка хочет провести свое ледовое шоу в разных городах Индии

Татьяна Навка: хотели бы выступить в Нью-Дели, Мумбаи и других городах Индии

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Надежда Стрелец/YouTube

Ледовое шоу «История любви Шахерезады» привлекает большой интерес публики в Индии, рассказала ТАСС автор шоу Татьяна Навка на пресс-конференции перед премьерным показом представления в Ахмадабаде.

Она отметила, что в будущем шоу может быть проведено и в других индийских городах.

«Мы надеемся, что после нашего визита индийские зрители влюбятся в фигурное катание. Мы хотели бы выступить в Нью-Дели, в Мумбаи и других городах этой прекрасной страны», — сказала она.

Навка отметила, что жители Индии тепло встретили участников шоу и организаторов.

«Мило наблюдать, с каким интересом местные жители смотрят на лед, подходят его потрогать. Мы надеемся, что нас здесь полюбят и будут ждать каждый год», — добавила она.

По словам Навки, без поддержки партнера гастролей «Роснефти» шоу не удалось бы провести в Индии.

«Без поддержки наших друзей это путешествие вряд ли бы состоялось», — сказала она.

Напомним, премьера шоу «История любви Шахерезады» состоялась в России в декабре 2022 года. Для гастролей в Индии на стадионе EKA Arena в центре Ахмадабада была организована уникальная ледовая площадка площадью 40 на 20 метров.

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