Трехлетний ребенок с ДЦП попал в реанимацию, упав с кровати

В Красногвардейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка с ДЦП. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Энтузиастов. В экстренные службы обратился 41-летний житель Тувы. Он сообщил, что помощь необходима его трехлетнему сыну с ДЦП. Прибывшие на вызов медики госпитализировали мальчика. У него диагностированы кататравма, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Ребенок находится в отделении реанимации.

По словам родителей, сын играл вместе со старшей сестрой и по недосмотру взрослых упал со второго яруса кровати. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете в органах ПДН и оценивается как благополучная. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Волховском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка госпитализирована с травмами после взрыва печи. Инцидент произошел в деревне Пупышево, в дачном доме взорвалась растопленная печь. Стеклянная дверь, отлетевшая от нее, попала в четырехлетнюю девочку, сидевшую рядом. Пострадавшую госпитализировали со множественными ранами лица, шеи, плеча, живота и бедер. У девочки также диагностированы перелом челюсти и ключицы, контузия и ожоги легких. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в реанимацию.

Ранее в Омске мальчика придавило ледяной плитой.