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Кремлевская новогодняя ель оказалась второй по высоте в Европе

Главная новогодняя ель России стала второй по высоте среди конкурентов в Европе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главная ель России, установленная на Соборной площади в московском Кремле, оказалась второй по высоте среди всех натуральных деревьев, которыми украсили столицы европейских государств в преддверии Нового года и Рождества. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что в российскую столицу ель доставили из Можайского городского округа Московской области. Дерево имеет высоту 30 метров, при этом диаметр его ствола и размах нижних ветвей составляют 60 сантиметров и восемь метров соответственно.

По информации агентства, самая высокая новогодняя ель в Европе установлена в столице Австрии. Привезенное в Вену дерево достигает 34 метров в высоту.

На втором месте в соответствующем рейтинге расположилась главная ель России, а на третьем — 29-метровое дерево в столице Италии. В польской Варшаве, в свою очередь, для украшения использовали ель высотой 27 метров. Еще на два метра ниже оказалось дерево в британском Лондоне.

Также в публикации приводятся данные о елях, установленных к празднованию Нового года и Рождества за пределами Европы.

«Вашингтон в этом году украшает дерево в 24 метра, и это немного выше Берлина (23 метра), Праги (22 метра) и Любляны (21 метр). <...> В Токио елочка <...> всего 14 метров», — говорится в статье.

Из текста следует, что ряд крупных городов мира в этот раз решили использовать для празднования Нового года и Рождества искусственные деревья. В частности, в бразильском Сан-Паулу установили искусственную ель высотой 53 метра. В индонезийской Джакарте и австралийском Сиднее появились конструкции, высота которых достигает 25 метров.

Ранее редакция «Газеты.Ru» выяснила, какие российские города потратят больше всего средств на празднование Нового года и Рождества.

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