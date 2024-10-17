На ВДНХ отпразднуют День отца

На ВДНХ ко Дню отца, который в России празднуется каждое третье воскресенье октября, подготовили специальную акцию. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, 20 октября отцы с детьми смогут получить скидку 30% при посещении нескольких пространств выставки. Для получения скидки на кассах отцы с детьми должны назвать кодовую фразу «с папой не страшно» и предъявить документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие родство

«Гостей также ждут тематические экскурсии на площадках Музейного города ВДНХ, мероприятия на выставке роботов «Робостанция», в центре робототехники и инноваций «Кулибин Про» и на «Городской ферме». А в павильоне «Дом российской кухни» многодетные отцы-повара проведут мастер-классы по приготовлению различных блюд кухонь народов России», — говорится в сообщении..

В Музее ВДНХ будут проводиться тематические экскурсии по территории выставки «Мужские образы ВДНХ». Гости узнают малоизвестные факты о личностях, оставивших свой след в истории ВДНХ.

В центре «Космонавтика и авиация» проведут тематические экскурсии «Космические отцы». Экскурсоводы расскажут о детях известных космонавтов, пошедших по стопам отцов, о родоначальниках самой космонавтики и сложностях орбитального полета.

В павильоне выставки достижений робототехники «Робостанция» пройдет мастер-класс, на котором дети своими руками сделают подарок папе и изучат основы робототехники и пайки, а также мастер-класс «Конструктор из детства», на котором папы смогут собрать советский металлический конструктор. При этом там проведут спарринги между папами и детьми, где они будут управлять роботами-боксерами.

Кроме того, в центр робототехники и инноваций «Кулибин Про» пройдет мастер-класс по конструированию для отцов и детей, в рамках которого гости смогут собрать подвесной мост из деталей конструктора. Также там проведут лекцию «Призвание — изобретатель».

На «Городской ферме »пройдут мастер-классы, фермерские игры, лекции, викторины, а также спортивная эстафета. Кроме того, 19 и 20 октября гости пространства смогут прогуляться с животными и посмотреть, как их кормят.