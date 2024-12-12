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Канадская провинция может прекратить подачу электричества в США из-за Трампа

CBC: Онтарио может прекратить подачу энергии в ответ на слова Трампа ввести пошлины

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Global Look Press

Канадская провинция Онтарио может прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на угрозы избранного президента Дональда Трампа ввести пошлины на канадские товары в размере 25%. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на премьера провинции Дага Форда.

«Если это зайдет слишком далеко, мы пойдем на самые крайние меры. Мы дойдем до того, что остановим подачу электроэнергии США», — поделился Форд.

Он уточнил, что не хотел бы доводить до этого, но его долг — защищать жителей Канады и провинции Онтарио.

Провинция Онтарио является главным экспортером электроэнергии в штаты Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота. В 2023 году провинция поставила электроэнергию в 1,5 млн американских домохозяйств.

До этого министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что правительство Канады решительно настроено отстаивать свои интересы в свете комментариев будущего президента США Дональда Трампа, который описал Канаду как «американский штат».

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

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