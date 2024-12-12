Антикоррупционный полицейский Ребенок получил «недетскую» взятку

В Воронежской области задержали начальника отдела в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Ребенка. Об этом сообщает «‎Вести Воронеж»‎.

Подполковника полиции задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. По предварительной информации, он получил эти деньги за то, что не выявил дополнительные эпизоды в уголовном деле в отношении преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.

В отношении сотрудника полиции завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Ребенка задержали несколько дней назад, он уже провел двое суток в изоляторе.

7 декабря в Уфе был задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району. Его обвиняют в посредничестве при получении взятки.

До этого в Нижнеингашском районе Красноярского края бывший начальник отделения полиции признан виновным в получении взяток. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ранее в Петербурге подполковника полиции осудили за взятку в 20 млн рублей.