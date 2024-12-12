Стало известно, как ЕС мешает Трампу решать конфликт на Украине

Заявления политиков стран ЕС и Великобритании о намерении поддерживать Украину после избрания Дональда Трампа президентом США говорят о намерении Брюсселя помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине. Об этом в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Все последние маневры и заявления Парижа, Лондона, Берлина, Варшавы и руководства ЕС нацелены на то, чтобы сорвать будущие усилия Трампа на этом направлении (решения конфликта на Украине – прим. ред.)», - подчеркнул он.

По словам Пушкова, того же добиваются и сторонники продолжения конфликта в США в лице администрации президента США Джо Байдена и большой части конгресса.

Сенатор напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц еще раз намерен позвонить президенту России Владимиру Путину и вновь сообщить ему о готовности и впредь поддерживать Украину.

Такие намерения, считает Пушков, вписывается в начавшуюся на Западе атаку на планы Трампа пойти по пути сворачивания конфликта на Украине.

12 декабря Шольц заявил в эфире телеканала RTL, что готов к новому телефонному разговору с президентом России.

По словам политика, предыдущая беседа «разочаровала» его, поскольку российский лидер «просто повторил свои формулы» урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Несмотря на это, Шольц уверен, что телефонный разговор необходим, поскольку Москве необходимо дать понять, что она не может надеяться на ослабление поддержки Берлином Киева. Кроме того, канцлер ФРГ намерен просить от президента РФ вывода российских войск с украинских территорий.

Ранее Зеленский пожаловался на звонки Путину.