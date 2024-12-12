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В Азербайджане заявили о наличии у Армении французского оружия

Гаджиев: у Армении есть оружие, переданное Францией

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Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto/AP

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что у Армении есть оружие, переданное Францией. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Франция является одной из основных сил, стоящих за милитаризацией армянской стороны. Армения — оккупант и агрессор», — отметил Гаджиев.

Он добавил, что милитаризация Армении является вопросом ответственности.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в Париже пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Также министерство иностранных дел Азербайджана осудило слова президента Франции, сказанные 21 февраля в рамках совместной пресс-конференции с премьером Армении. Макрон, считают в Баку, «в одностороннем порядке защищает Армению» по вопросу карабахского конфликта.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.

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