В МИД РФ раскритиковали спецпредставителя ОБСЕ по Украине

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш пытается углубить раскол между странами — членами объединения. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление Мареша о том, что он будет готовить Украину к партнерству и последующему вступлению в НАТО и Европейский союз (ЕС).

По словам дипломата, в прошлом основой для работы в рамках ОБСЕ служило непреложное правило консенсуса. Но теперь руководство организации назначило своим специальным представителем некоего человека, не приняв во внимание позиции РФ и Белоруссии.

«И этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран — участниц организации, а усугублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств — членов ОБСЕ», — подчеркнула Захарова.

Как она отметила, подобная ситуация хорошо характеризует то, во что превратилось объединение за последние годы.

Также дипломат обратила внимание, что буквы «Б» и «С» в аббревиатуре ОБСЕ означают «безопасность» и «сотрудничество». Но из-за действий западных стран, испытывающих припадок «новой нормальности», от них не осталось и следа.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ОБСЕ бесполезной организацией.