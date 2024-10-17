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В Москве без вести пропали двое африканских студентов

Посольство Эфиопии заявило о пропаже двух африканских студентов в Москве

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Global Look Press

В Москве пропали двое студентов из Эфиопии, сообщило издание mk.ru.

В полицию с сообщением о пропаже 24-летнего мужчины и 23-летней женщины обратились представители эфиопского посольства. По их данным, молодые люди прибыли в столицу 11 октября и в дальнейшем должны были отправиться на учебу в Севастополь. Они покинули здание посольства 14 октября — и с тех пор от них нет вестей. Московские правоохранительные органы уже ищут пропавших.

Недавно в Индонезии прекратили поиски пропавшей россиянки Александры Мордовиной. Об этом попросили члены ее семьи. На данный момент они собирают документы, чтобы признать родственницу пропавшей без вести. Родственники 44-летней Мордовиной рассказали, что пока Александра числится живой. Поиски шли два месяца и не дали никаких результатов. Сначала поисковую операцию прекратила индонезийская полиция, затем сами родственники перестали платить волонтерам, которые искали россиянку за деньги.

Ранее сообщалось, что девушка уехала в Казань в колледж и нашлась через девять дней на трассе под Челябинском.

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