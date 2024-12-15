Челябинский контрактник-беглец получил тюремный срок за самоволку и кражу айфонов

Магнитогорский гарнизонный военный суд огласил приговор контрактнику, который самовольно оставил военную часть и украл смартфоны. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, рядовой Н. в начале года не явился в воинскую часть в Свердловской области. В начале января 2024 года ночью он взломал дверь магазина бытовой техники в Магнитогорске, откуда вынес 16 смартфонов iPhone, тем самым причинив индивидуальному предпринимателю ущерб в размере более 1,3 млн рублей. Большую часть похищенного подсудимый продал в торговой организации Екатеринбурга.

После установления причастности военнослужащего к совершенному преступлению на период расследования уголовного дела его прикомандировали к новому месту службы в Челябинской области, но и его мужчина снова самовольно покинул и жил в городе Белорецке республики Башкортостан, пока его не нашли в марте и не задержали.

Рядового доставили в военную комендатуру Уфы, но уже на третий день он сбежал и около полугода скрывался от военной полиции. Его объявили в розыск и нашли 17 сентября.

В итоге военный суд признал рядового виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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