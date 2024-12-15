Пригожин назвал Успенскую «еврейской мамочкой»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с шоу «Ты не поверишь!», что считает большой трагедией отношения певицы Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной.

По мнению Пригожина, Успенская выражает любовь «террором». Он назвал Плаксину несчастной женщиной. Продюсер опасается, что артистка со своей гиперопекой может снова довести дочь до нервного срыва. Он причислил Успенскую к категории «еврейских мамочек».

«То, что она ее любит и обожает, в этом нет никаких сомнений. Просто нужно давать свободу. Не пихайте в нее сырники, не надо ее кормить. Она сама разберется. Будет плохо — она придет. Я по своему опыту говорю: меня мама тоже очень любит, поверьте мне, терроризирует меня, но я смиренно на все согласен», — поделился шоумен.

Пригожин заявил, что отношения между родственниками улучшаются, когда те находятся на расстоянии. Как отметил продюсер, некоторым стоит понять, что дети — это не собственность родителей.

Как признался Пригожин, ему жаль Любовь Успенскую.

«Вот просто по-человечески она страдает. И сама страдает, и дочку заставляет страдать», — рассказал продюсер.

Ранее Любовь Успенская включила в райдер дочь после ее пропажи.