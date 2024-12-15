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Один из тонущих танкеров должен был уйти из Керченского пролива в прошлом месяце

Mash: «Волгонефть 212» должен был уйти из Керченского пролива 30 ноября

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Телеграм-канал «shot_shot»

Танкер «Волгонефть 212», потерпевший крушение в Керченском проливе, должен был уйти из него еще 30 ноября. По данным Telegram-канала «Mash на волне», все это время судно ждало выгрузки.

По предварительным данным, пишет канал, когда, наконец, подошла очередь разгрузки «Волгонефть 212», его сняли с якоря, но в этот момент начался шторм.

Экипаж попытался увести танкер в сторону, но волны его накрыли, в результате чего его разорвало пополам.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два судна: танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более восьми тысяч тонн мазута, которые из-за ЧП могли оказаться в море. Mash писал, что «Волгонефть-212» начал тонуть после того, как волны разломали его напополам.

К месту крушения направили вертолет Ми-8, из керченской бухты Камыш-Бурун также вышел спасательный буксир «Меркурий».

Ранее с танкера «Волгонефть 212» спасли 13 моряков, один из них не подает признаков жизни.

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