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Стали известны рабочие планы Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны РФ

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии министерства обороны страны. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Также в ролике отмечается, что российский лидер планирует принять участие в совещании с членами Государственного совета РФ. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с поддержкой семей.

«Путин, как и обещал недавно, встретится с паралимпийцами», — добавили ведущие программы.

Речь идет о спортсменах, которые завоевали медали на летних Паралимпийских играх в Париже.

7 декабря пресс-служба Кремля заявила, что 19 декабря глава государства проведет прямую линию. Мероприятие начнется в 12:00 мск и будет совмещено с большой пресс-конференцией президента, посвященной итогам 2024 года.

На следующий день после анонса на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. К 12 декабря число обращений, адресованных Путину, превысило 500 тыс.

14 декабря президент принял участие в съезде партии «Единая Россия». Тогда он рассказал, что уже ознакомился с рядом вопросов к прямой линии.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о важности прямой линии с Путиным.

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