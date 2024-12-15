Мужская сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты на чемпионате мира по плаванию

Мужская сборная России по плаванию вышла в финал комбинированной эстафеты на чемпионате мира, который проходит в венгерском Будапеште.

В полуфинале россияне завершили заплыв на втором месте с результатом 3:22,08. Первое место заняла Польша (3:21,70). Третье место заняла Канада (3:22,66).

В активе российских пловцов пять золотых и три серебряные медали на чемпионате мира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее Россия выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию.