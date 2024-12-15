13 моряков с танкера «Волгонефть 212» достали из воды, один из них не подает признаков жизни

13 моряков с танкера «Волгонефть-212», терпящего крушение в Керченском проливе, достали из воды, предварительно, один из них не подает признаков жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС Крыма, на борту «Волгонефти-212» находились 13 членов экипажа.

В данный момент спасатели приступили к спасению моряков с другого танкера — «Волгонефть-239».

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два судна: танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более восьми тысяч тонн мазута, которые из-за ЧП могли оказаться в море. Mash писал, что «Волгонефть-212» начал тонуть после того, как волны разломали его напополам.

К месту крушения направили вертолет Ми-8, из керченской бухты Камыш-Бурун также вышел спасательный буксир «Меркурий».

Ранее появились кадры тонущего в Керченском проливе танкера.