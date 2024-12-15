Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

13 моряков с танкера «Волгонефть 212» достали из воды, один из них не подает признаков жизни

Mash: один из моряков с танкера «Волгонефть 212» не подает признаков жизни

13 моряков с танкера «Волгонефть-212», терпящего крушение в Керченском проливе, достали из воды, предварительно, один из них не подает признаков жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС Крыма, на борту «Волгонефти-212» находились 13 членов экипажа.

В данный момент спасатели приступили к спасению моряков с другого танкера — «Волгонефть-239».

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два судна: танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более восьми тысяч тонн мазута, которые из-за ЧП могли оказаться в море. Mash писал, что «Волгонефть-212» начал тонуть после того, как волны разломали его напополам.

К месту крушения направили вертолет Ми-8, из керченской бухты Камыш-Бурун также вышел спасательный буксир «Меркурий».

Ранее появились кадры тонущего в Керченском проливе танкера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами