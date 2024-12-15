Экс-мэра Сургута освободили из СИЗО

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под домашний арест бывшего главу Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на неназванного источника в силовых структурах.

«Филатов отправлен под домашний арест. Суд смягчил ему меру пресечения, предположительно потому, что он пошел на сделку со следствием», — заявил он.

По словам источника, решение было принято окружным судом в ходе видеоконференции. До момента избрания меры пресечения Филатов находился в изоляторе временного содержания Нижневартовска. Защита бывшего мэра инцидент не прокомментировала.

О задержании экс-мэра Сургута по делу о коррупции стало известно 5 ноября.

До этого в Ростове-на-Дону по подозрению в коррупции задержали замначальника УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) донского МВД Сергея Глазырина. Официальных сведений по данному инциденту пока не поступало.

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.