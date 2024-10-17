Россиянин избил женщину после того, как она перекрестила его

В Петербурге мужчина избил женщину после того, как она перекрестила его, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 15 октября в номере отеля на Большеохтинском проспекте, когда там находились трое — Эдуард, Кристина и Алена (имена изменены). Мужчина стал заигрывать с подругами, и это не понравилось 42-летней Кристине. Она отвела более раскрепощенную Алену в туалет, где напомнила, что та вообще-то замужем.

Тем временем Эдуард передумал соблазнять женщин и решил покинуть номер, увидев это, Кристина, по ее собственным словам, прочитала молитву и перекрестила мужчину на прощание. После чего тот вышел из себя и набросился на жертву с кулаками. Подруга помочь ей не смогла.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, врачи диагностировали у нее множество ушибов, ссадин и подозрение на сотрясение мозга. Эдуарда задержали, на допросе он заявил, что лишь оттолкнул Кристину, которая предложила ему наркотики. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Ульяновске мужчины приставали к девушке и избили прохожего, который за нее заступился.