Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил женщину после того, как она перекрестила его

78.ru: в Петербурге мужчина попытался соблазнить подруг и избил одну из них

close
Depositphotos

В Петербурге мужчина избил женщину после того, как она перекрестила его, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 15 октября в номере отеля на Большеохтинском проспекте, когда там находились трое — Эдуард, Кристина и Алена (имена изменены). Мужчина стал заигрывать с подругами, и это не понравилось 42-летней Кристине. Она отвела более раскрепощенную Алену в туалет, где напомнила, что та вообще-то замужем.

Тем временем Эдуард передумал соблазнять женщин и решил покинуть номер, увидев это, Кристина, по ее собственным словам, прочитала молитву и перекрестила мужчину на прощание. После чего тот вышел из себя и набросился на жертву с кулаками. Подруга помочь ей не смогла.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, врачи диагностировали у нее множество ушибов, ссадин и подозрение на сотрясение мозга. Эдуарда задержали, на допросе он заявил, что лишь оттолкнул Кристину, которая предложила ему наркотики. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Ульяновске мужчины приставали к девушке и избили прохожего, который за нее заступился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами