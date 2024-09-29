Инцидент с избиением бабушки-цветочницы в Ульяновске дошел до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследование избиения пенсионерки-цветочницы в Ульяновске из органов МВД следователям регионального управления СК. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра ведомства.

В посте уточняется, что речь идет об инциденте в Ульяновске, когда мужчина без причины несколько раз ударил по лицу пожилую женщину, продававшую цветы на улице.

22 сентября экс-педагог музыкальной школы с 25-летним стажем продавала собственноручно собранные букеты у входа в магазин «Гулливер» на проспекте 50-летия ВЛКСМ. В 23:05 к ней приблизился мужчина в синих джинсах и черной футболке и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как пожилая женщина закрыла лицо руками, и нанес еще два удара. По данным Baza, к поискам хулигана, помимо полиции, присоединились местные жители. 28 сентября его задержали. Мужчина объяснил свои действия словами «так получилось». На видео допроса он извинился перед пенсионеркой, заявил о раскаянии и попросил «понять его вину». Пенсионерка не приняла его извинения.

Ранее сообщалось, что избитая пенсионерка-цветочница получит 100 тыс. рублей на реабилитацию.