ФРГ начнет проверять соцсети просителей шенгенских виз

Власти Германии приняли решение начать проверять социальные сети просителей шенгенских виз. Подробности сообщаются на сайте Schengen Area News.

Соответствующая мера будет использоваться для пресечения мошенничества, уточняет источник.

«Эти профили будут обобщать информацию о заявителях на основе таких критериев, как пол, возраст, происхождение <...> и некоторые другие сведения», — говорится в сообщении.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал россиянам, как избежать отказа при оформлении шенгенской визы. Шансы на получение визы можно значительно повысить, если обратиться в консульство через турагентство.

В свою очередь, в туриндустрии сообщили, что каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны легче получить шенген.