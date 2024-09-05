В РФ предложили предоставить семьям участников СВО еще одну льготу

Молодые семьи, в которых есть участники специальной военной операции (СВО), получат приоритетное право на социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Соответствующий проект разработал и опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов Минстрой РФ.

«Проект постановления предусматривает внесение изменений в правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования», — отмечается в документе.

В пояснительной записке указано, что семьи участников СВО смогут пользоваться льготой вместе с молодыми ‎семьями, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также многодетными.

20 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о списании долгов участникам СВО и членам их семей. Речь идет о списании долгов за ЖКХ и кредиты в случае получения военными госнаград, кончины, увольнения с военной службы по возрасту или истечению контракта.

До этого участников СВО предложили освободить от оплаты за посещение театров, музеев и других учреждений культуры.

Ранее Госдума приняла законопроекты, расширяющие льготы участникам СВО.