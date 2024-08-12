Родителям рассказали, как сделать поход в детсад менее тревожным для ребенка

Чтобы сделать поход в детский сад менее тревожным, ребенку необходимо заранее рассказать про дошкольное учреждение и научить его самостоятельности. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Предсказуемость событий всегда снижает тревожность. Проговаривайте с ребенком планы на день и выполняйте их: если вы договорились забрать малыша после обеда — сдержите обещание», — сказала Островская.

Она также отметила, что необходимо обеспечить одинаковый режим дня в детском саду и дома. Кроме того, по ее словам, не стоит оставлять дошкольника в новых условиях сразу надолго, лучше увеличивать время постепенно.

До этого Островская отмечала, что утреннее расставание родителей с детьми в саду должно быть быстрым. Она посоветовала не говорить ребенку: «Не бойся», поскольку у него может сложиться впечатление, что в дошкольном учреждении опасно. Вместо этого специалист рекомендует пожелать отличного времяпрепровождения.

Ранее психолог посоветовала избегать гиперопеки при отправке ребенка в детский сад.