Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, как сделать поход в детсад менее тревожным для ребенка

Психолог Островская посоветовала заранее рассказывать детям про детский сад

close
100%
Depositphotos

Чтобы сделать поход в детский сад менее тревожным, ребенку необходимо заранее рассказать про дошкольное учреждение и научить его самостоятельности. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Предсказуемость событий всегда снижает тревожность. Проговаривайте с ребенком планы на день и выполняйте их: если вы договорились забрать малыша после обеда — сдержите обещание», — сказала Островская.

Она также отметила, что необходимо обеспечить одинаковый режим дня в детском саду и дома. Кроме того, по ее словам, не стоит оставлять дошкольника в новых условиях сразу надолго, лучше увеличивать время постепенно.

До этого Островская отмечала, что утреннее расставание родителей с детьми в саду должно быть быстрым. Она посоветовала не говорить ребенку: «Не бойся», поскольку у него может сложиться впечатление, что в дошкольном учреждении опасно. Вместо этого специалист рекомендует пожелать отличного времяпрепровождения.

Ранее психолог посоветовала избегать гиперопеки при отправке ребенка в детский сад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами