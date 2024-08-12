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Психолог посоветовала избегать гиперопеки при отправке ребенка в детский сад

Психолог Островская: отправляя ребенка в детсад, следует избегать гиперопеки

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Pixabay

Следует избегать гиперопеки при отправке ребенка в детский сад. Особенно это касается недомоганий. Об этом в интервью РИАМО сообщила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Если вы будете слишком опекать малыша при каждом недомогании, болеть в домашних и привычных условиях может ему понравиться. Важно приучать малыша не бояться жизненных изменений и взаимодействовать с другими детьми и взрослыми», — подчеркнула Островская.

Она пояснила, что дети, которые ходят в детский сад, чаще болеют, поскольку сталкиваются с непривычной для себя средой. Организм противостоит новым вирусам и бактериям, что является нормой. В таких случаях родителям важно не перестараться с заботой, заключила специалист.

До этого Островская объяснила, как правильно отводить ребенка в детский сад. Утреннее расставание, по ее словам, должно быть быстрым. Она посоветовала не говорить ребенку: «Не бойся», поскольку у него может сложиться впечатление, что в саду опасно. Вместо этого специалист рекомендует пожелать отличного времяпрепровождения.

Ранее родителям рассказали, как поддержать ребенка перед поездкой в лагерь.

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