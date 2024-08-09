Губернатор Липецкой области поблагодарил военных за перехват 19 беспилотников

Губернатор Липецкой области выразил благодарность военным, участвовавшим в отражении ночной атаки украинских беспилотников, а также оперативным службам и жителям региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Силы ПВО защитили город, перехватили 19 беспилотников. Прорвись они, жертв и разрушений могло быть гораздо больше», — написал Артамонов.
Кроме того, он выразил признательность всем, «кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение».
Отдельно он поблагодарил жителей области за то, что они не поддались панике, следовали указаниям властей и поддерживали друг друга.
В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны.
В результате падения БПЛА произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.
На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации, позже сообщалось, что красный уровень угрозы отменили.
Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.
Ранее сообщалось, что жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении домов.