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Губернатор Липецкой области поблагодарил военных за перехват 19 беспилотников

Артамонов поблагодарил военных, уничтоживших 19 БПЛА над Липецкой областью

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РИА «Новости»

Губернатор Липецкой области выразил благодарность военным, участвовавшим в отражении ночной атаки украинских беспилотников, а также оперативным службам и жителям региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО защитили город, перехватили 19 беспилотников. Прорвись они, жертв и разрушений могло быть гораздо больше», — написал Артамонов.

Кроме того, он выразил признательность всем, «кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение».

Отдельно он поблагодарил жителей области за то, что они не поддались панике, следовали указаниям властей и поддерживали друг друга.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения БПЛА произошел взрыв, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области был введен режим чрезвычайной ситуации, позже сообщалось, что красный уровень угрозы отменили.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении домов.

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