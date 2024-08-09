В Липецкой области пострадали люди при атаке ВСУ

В Липецкой области шесть человек пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Ранее он информировал о масштабной атаке БПЛА на Липецк, в результате которой поврежден объект энергетической инфраструктуры и нарушено электроснабжение. В связи с этим на территории Липецкого муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий взрывов. Эвакуация проводится в населенных пунктах Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка для обеспечения безопасности граждан.

«По предварительным данным, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Все они получают медицинскую помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы остается в силе для Липецка и его округа», — отметил Артамонов.

По словам Артамонова, для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Губернатор отметил, что в текущий момент готовятся пункты временного размещения и транспорт.

Губернатор также попросил местных жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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