В Петербурге экс-налогового инспектора осудили за мошенничество

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил бывшую сотрудницу межрайонной инспекции ФНС №21 Викторию Зайцеву к трем годам колонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Фигурантке вынесен приговор по делу о мошенничестве. Установлено, что в 2019 году, экс-старший налоговый инспектор подала документы с ложной информацией о налоговом вычете. Всего ей удалось похитить не менее 1,8 млн рублей.

Подсудимая признала вину частично, наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

В конце июля суд приговорил предпринимателей за хищение полумиллиарда рублей у Минобороны.

До этого в Москве полицейские поймали работавших на мошенников курьеров, которые украли у пенсионеров 63 млн рублей. Предполагаемым злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее мошенник притворился главой Ferrari и попытался похитить деньги компании.