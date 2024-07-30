Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге экс-налогового инспектора осудили за мошенничество

В Петербурге за мошенничество отправили в колонию на три года экс-сотрудницу ФНС

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил бывшую сотрудницу межрайонной инспекции ФНС №21 Викторию Зайцеву к трем годам колонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Фигурантке вынесен приговор по делу о мошенничестве. Установлено, что в 2019 году, экс-старший налоговый инспектор подала документы с ложной информацией о налоговом вычете. Всего ей удалось похитить не менее 1,8 млн рублей.

Подсудимая признала вину частично, наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

В конце июля суд приговорил предпринимателей за хищение полумиллиарда рублей у Минобороны.

До этого в Москве полицейские поймали работавших на мошенников курьеров, которые украли у пенсионеров 63 млн рублей. Предполагаемым злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее мошенник притворился главой Ferrari и попытался похитить деньги компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами