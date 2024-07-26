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Стали известны подробности о пожаре в жилом доме в Ульяновске

Люди пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Ульяновске

Люди пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице Корунковой в Ульяновске. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Из заявления следует, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил руководству местных министерства здравоохранения и министерства социального развития выехать на место происшествия. Специалисты должны заняться координацией оказания помощи пострадавшим, а также решить вопросы предоставления жильцам материальной помощи.

«В результате ЧП <...> пострадали люди и имущество нескольких квартир. <...> Масштаб ЧП и число пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

О пожаре в жилом доме на улице Корунковой стало известно вечером 26 июля. По информации Telegram-канала «112», сначала в здании произошел взрыв. После этого огонь охватил три квартиры.

В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что горят помещения на третьем этаже. Сейчас на места работают сотрудники экстренных служб, они эвакуируют людей и пытаются ликвидировать пламя, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в жилом доме в Хабаровском крае произошел взрыв газа.

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