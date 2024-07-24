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Стали известны подробности о задержанном во Франции россиянине

Monde: задержанный во Франции россиянин оказался поваром

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Depositphotos

Задержанный во Франции из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпиады гражданин России оказался поваром. Об этом сообщает Monde со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что 40-летний мужчина обучался в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является «бывшим участником реалити-шоу». В публикации утверждается, что россиянин приехал во Францию в начале 2010 года. В его квартире провели обыск.

До этого исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подтвердил задержание гражданина Российской Федерации, которого обвиняют в подготовке дестабилизации в ходе Олимпийских игр.

Также он сообщил, что еще несколько лиц с гражданством России были задержаны в стране якобы из-за попыток вмешательства в ее дела.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы Франции арестовали в Париже гражданина России, обвинив его в подготовке к дестабилизации во время предстоящих Олимпийских игр (ОИ).

По имеющейся информации, 23 июля в связи с разведывательной деятельностью с участием иностранного государства с целью провоцирования военных действий во Франции было возбуждено судебное расследование.

Ранее собравшихся в Париж россиян предупредили о русофобии.

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