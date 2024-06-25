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Россиянин полгода прятался от военкомата в квартире и получил штраф

В Тюмени оштрафовали мужчину, который полгода прятался от военкомата в квартире

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В Тюмени 24-летний мужчина полгода прятался от военкомата в квартире и получил штраф. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Сообщается, что россиянин отказался от получения повестки о явке в военкомат для медицинского освидетельствования и отправки в войска 7 ноября прошлого года, находясь в здании военного комиссариата. После этого мужчина до 26 апреля 2024 года скрывался от военкомата в квартире на Уральской улице, в результате его вычислили полицейские.

Документы по делу уклониста направили в суд. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от нее и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее на Украине впервые назначили максимальное наказание за уклонение от службы.

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