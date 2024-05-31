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Родители 14-летнего угонщика автомобилей сдали его полиции

Inside Edition: в США родители подозреваемого в угоне автомобиля сами сдали его полиции

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Depositphotos

В США родители 14-летнего подростка, которого обвиняют в угоне автомобиля, сдали его полиции, пишет Inside Edition.

Как рассказала владелица угнанной машины Хизер Аллен, она была со своими детьми, когда к ней подбежал неизвестный в маске на лице, направил на нее пистолет и потребовал отдать ключи от автомобиля.

«Он вытащил мою дочь из машины, сел и уехал», — вспоминает женщина.

После этого Хизер обратилась в полицию, а кадры с места событий, снятые видеокамерами, разошлись по соцсетям. Благодаря им родители угонщика узнали в нем своего сына и сами сдали его полиции, не дожидаясь, когда офицеры его найдут.

Автомобиль вернули владелице в тот же день, а подросток был заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения в вооруженном угоне.

Ранее в США неизвестный угнал и разбил патрульный автомобиль с полицейским внутри.

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