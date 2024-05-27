Политолог раскритиковал решение присудить Юлии Навальной «премию архонтов»

Из семьи политика Алексея Навального «лепят» мнимых мучеников. Об этом в колонке для газеты «Взгляд», комментируя решение присудить в США его жене Юлии Навальной «премию архонтов» за «демонстрацию заботы об основных правах и свободе вероисповедания всех людей», заявил политолог Илья Ухов.

Он уточнил, что премию планирует выдать организация «Братство св. Андрея Первозванного», аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

По мнению политолога, усопший Навальный сейчас чуть ли канонизируется и выдается за некоего истово православного верующего, который периодически общался с духовником и чуть ли не стал под конец жизни воплощением евангельских добродетелей.

«Все это делается не с кондачка, зарубежные аналитики явно пришли к выводу, что православие является той отмычкой к народной душе, через которую можно потом прицепом втащить сонм нужных идей», — отметил Ухов.

Он считает, что зарубежные экуменические центры и Константинопольский патриархат планировали продолжать создавать из Навального образ праведника, но в связи с его смертью их внимание переключилось на Юлию Навальную.

«Забавно, что премию получает Юлия. С одной стороны, это прекрасный пример непотизма и кумовства в оппозиционной среде. А с другой – это натурально какая-то богословская новелла, самозарождение благодати у политикана-мирянина и передача ее дистанционно супруге», — сказал политолог.

При этом Ухов рассказал и о целях, которые преследуют подобные премии. По его словам, их присуждение для Запада стало формой легализации финансирования необходимых общественников и политиков.

Как подчеркнул эксперт, подобные «премии архонтов» награды не имеют ничего общего с христианской верой и тем более почитанию мученичества.

«Это «открывашка» для культур и стран с преобладающим православным населением, попытка через премии легализовать в публичном пространстве того или иного выгодного США и американской внешней политике индивидуума», — отметил Ухов.