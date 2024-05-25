Аэропорт Воркуты на месяц закрыли для приема самолетов

Аэропорт города Воркуты в Республике Коми закрылся почти на месяц из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Комиавиатранс».

«С целью обеспечения безопасности полетов, аэропорт Воркута закрыт для приема самолетов всех типов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки планового ремонта взлетно-посадочной полосы были сдвинуты из-за погодных условий. Ограничения продлятся по 21 июня, пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, стоимость полной реконструкции покрытий аэропорта Воркуты оценивается в 7,9 млрд рублей.

Воркутинский аэропорт по утвержденным изменениям стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года должен перейти в федеральную собственность в четвертом квартале 2024 года.

23 мая для обеспечения безопасности полетов аэропорт Казани временно приостановил работу. Воздушная гавань не отправляла и не принимала рейсы, их перенаправляли в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары.

Ранее сообщалось, что в России усилят защиту аэропортов от атак беспилотников.