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Москвичам пообещали моментальное наступление лета и +27°C до конца недели

Синоптик Позднякова: наступление лета ожидается в Москве до конца недели

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

В Москве до конца недели ожидаются грозовые ливни, холодные ночи и моментальное наступление лета с температурой воздуха до +27°C. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторник, 21 мая, в Подмосковье придет холодный атмосферный фронт, в связи с чем в Московском регионе пройдут короткие, местами сильные дожди и прогремят грозы. При этом температура воздуха будет находиться в пределах +23…+25°C. Небольшие дожди могут пройти в регионе и в ночь на среду, 22 мая. При этом синоптик подчеркнула, что наличие теплых дождей является положительным моментом для природы.

«В мае у нас пока дефицит осадков, выпало лишь 38% от месячной нормы, 23 мм. Это плохо, так как начинает нарастать пожарная опасность. Для растений в Московской области из-за недостатка влаги пока ничего страшного нет. Они только-только заморозки пережили, уже хорошо! В середине недели к нам придет волна относительно прохладной погоды. Это связано с тем, что на погоду начнет влиять антициклон из Скандинавии, и потоки воздуха будут северными», — добавила Позднякова.

Однако предстоящее похолодание в основном отразится только на ночной температуре, заключила она.

Накануне в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщили, что 21 мая в российской столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Ранее москвичам пообещали до конца мая летнюю погоду с дождями и грозами.

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