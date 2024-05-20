Очевидцы рассказали о последствиях пожара в «Чайхане» в Петербурге

Ресторан восточной кухни «Чайхана» в Санкт-Петербурге был уничтожен в результате пожара, повреждения получили квартиры, расположенные в том же многоквартирном доме, что и ресторан. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на очевидцев.

«До тушения пламя успело «облизать» оконные рамы нескольких квартир», — сообщил местный житель Ролан.

В МЧС России по городу уточнили, что пожаров в квартирах, расположенных над рестораном, не было. При этом местных жителей может беспокоить запах гари, предположили в издании.

О пожаре МЧС сообщило 20 мая. По информации министерства, пожар произошел в Приморском районе на Богатырском проспекте 55 корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно полыхающее здание и мощный столб дыма, поднимающийся вверх.

Сообщается, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. Данных о пострадавших в результате произошедшего не поступало. К ликвидации возгорания привлекли 20 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники.

Ранее в Москве заметили черный дым из окна жилого дома на Ленинском проспекте.