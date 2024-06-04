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Шольц заявил об обеспокоенности немцев из-за поддержки Украины

Шольц: граждане Германии часто задают вопросы о чрезмерной поддержке Украины

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что люди порой его спрашивают, не зашла ли поддержка Украины слишком далеко. Об этом пишет РИА Новости.

Он признался, что при общении с гражданами получает совсем не те вопросы, которые обычно задают в интервью.

«Вместо вопросов о конкретных системах вооружений я слышу опасения по поводу расширения войны, а иногда и вопросы о том, не зашла ли наша поддержка [Украины] уже слишком далеко», — сказал он.

Несмотря на это, Шольц заверил, что Германия «является крупнейшим сторонником Украины в Европе, и не без причины».

До этого Шольц заявил, что разрешение применять переданное Украине оружие для ударов по территории России не приведет к дальнейшей эскалации.

Он подчеркнул, что решение о предоставлении соответствующего разрешения ВСУ принималось взвешенно и в консультациях с партнерами. По его словам, такие меры позволят Украине «защитить Харьков».

Ранее Шольц высказался об отправке немецких военных на Украину.

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