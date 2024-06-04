В Уфе ребенок остался один дома и едва не выпал с пятого этажа

Жительница Уфы помогла вернуться в квартиру ребенку, который едва не выпал в окно. Об этом сообщает управление гражданской защиты по городу.

О произошедшем специалисты узнали после того, как к ним обратилась местная жительница. По словам позвонившей женщины, в доме напротив она заметила девочку, которая выглядывала из окна пятого этажа.

Выяснилось, что семилетний ребенок захотел полюбоваться видами и для этого залез на подоконник. В этот момент родителей дома не было. Девочку заметила горожанка, она уговорила девочку слезть с подоконника. Когда спасатели приехали на место, ребенка в окне уже не было.

«Спасатели провели с ней беседу и передали девочку прибывшим сотрудникам полиции», – сообщается в публикации.

До этого в Москве трехлетняя девочка выпала из девятого этажа. По версии правоохранителей, ребенок оперся на москитную сетку и упал. Ребенка госпитализировали.

Ранее в Москве мужчина выпал из окна 14-го этажа, приземлился в корзину для кондиционера и выжил.