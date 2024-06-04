Западные страны призвали не игнорировать сигналы России о возможности переговоров

Западным странам, поставляющим оружие на Украину, не следует игнорировать регулярно поступающие со стороны России сигналы о готовности к переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом обозреватели Николай Петро и Тед Снайдер пишут в материале для издания The American Conservative (ТАС).

В статье отмечается, что только за последние несколько недель Кремль «выступил со шквалом заявлений, которые предполагают, что Россия готова вести переговоры о дипломатическом урегулировании войны на Украине».

В качестве примера приводится совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, где «обе стороны подчеркнули, что диалог является хорошим способом разрешения украинского кризиса», и целый ряд других схожих высказываний. Так, 24 мая агентство Reuters сообщило, что «высокопоставленный российский источник» сказал, что «Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня — заморозить войну».

Авторы упоминают проект Стамбульского соглашения 2022 года, которое так и не было заключено из-за выхода украинской стороны из переговоров. Тогда предполагалось, что «российско-украинское мирное соглашение должно быть частью нового и всеобъемлющего соглашения о европейской безопасности с гарантиями безопасности для всех».

«Это явно пошло бы на пользу как Украине, так и Европе. Стамбульское соглашение было заблокировано Западом, отчасти потому, что Запад отказался от гарантий безопасности Украине, которые обяжут их начать войну с Россией в случае ее вторжения на Украину», — отмечают авторы статьи.

Резюмируя, они приходят к выводу, что западным странам следует «по крайней мере, изучить вариант переговоров об урегулировании с Россией».

Ранее союзников Украины призвали подумать о последствиях передачи ей дальнобойного оружия.