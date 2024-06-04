По факту стрельбы в Москве возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту стрельбы на Костромской улице в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следователи считают, что 4 июня 2024 года фигурант дела несколько раз выстрелил из окна квартиры в сторону остановки, где находился автобус с людьми, а затем скрылся. Отмечается, что при этом никто не пострадал.

До этого в Департаменте транспорта Москвы сообщали, что из пассажиров автобуса никто не пострадал, все люди в безопасности. В результате инцидента незначительно повреждены элементы остекления транспортного средства.

Перед этим прокуратура начала проверку по факту стрельбы в московском районе Бибирево.

Согласно предварительной информации, стрельба велась с применением пневматического оружия из окна квартиры жилого дома по двум прохожим — мужчине и женщине. Впоследствии раненым потребовалась медицинская помощь. Более того, зафиксированы выстрелы в сторону общественного транспорта.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, избившего водителя и обстрелявшего его авто.