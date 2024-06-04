В украинском Конотопе поражен объект инфраструктуры

В Конотопе, в результате удара российских Вооруженных сил, повреждена производственная инфраструктура. Об этом в социальных сетях написал мэр города Артем Семенихин.

«У нас произошел «прилет»... Была поражена производственная инфраструктура нашего города», — пишет Семенихин.

Какой именно объект был поврежден или уничтожен, градоначальник Конотопа не уточнил, однако добавил, что в результате удара пострадавших нет. Тем не менее, в городе было ограничено движение общественного транспорта.

До этого национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в социальных сетях объявила, что оператор YASNO вводит аварийные отключения электричества в ряде регионов Украины.

Речь идет о подконтрольной Украине части Донецкой народной республики, а также Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Укрэнерго» увеличило лимит отключений света на Украине на один час.