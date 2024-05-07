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Эксперты назвали причины и способы избавиться от неприятного запаха изо рта

ОСН: заболевания ЖКТ и бактериоз могут спровоцировать неприятный запах изо рта

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Depositphotos

Вызвать неприятный запах изо рта может серьезное заболевание. В этом случае полностью от него избавиться можно только устранив причину. Спровоцировать эту проблему могут, проблемы с зубами или желудочно-кишечным трактом, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди стоматологических причин запаха изо рта выделяют кариес, воспаление десен, альвеолит (осложнение после удаления зуба). Также причинами могут быть воспаление языка – глоссит, бактериоз, прием определенных лекарств, курение и неправильная гигиена полости рта. Если ничего подобного не выявлено, специалисты рекомендуют проверить здоровье слюнных желез.

Седи других частых причин – заболевания ЖКТ и употребление некоторых продуктов – к примеру, чеснока.

Для решения проблемы нужно пролечиться, однако в моменте помочь могут также разные средства, к примеру – освежающий спрей, ополаскиватель для рта, освежающие конфеты и пастилки, жвачка.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на свежую мяту и различную зелень – петрушку, розмарин, тархун и прочее. Если после еды пожевать пахучий листик, то запах уйдет. Также при подобной проблеме специалисты советуют употреблять в пищу ягоды, а также овощи и фрукты – огурцы, болгарский перец, сельдерей, яблоки, цитрусовые.

Еще один способ справиться с проблемой – использование эликсиров и бальзамов с вытяжкой из лечебных трав, водорослей и разными экстрактами, дубильными веществами и витаминами. Эликсир при хронических заболеваниях полости рта разводят в пропорции 15 – 25 капель на стакан кипяченой воды, в стадии обострения – 30 – 50 капель на стакан.

Стоматологи ранее рассказали, на какие заболевания может указывать запах изо рта.

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