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Президент Польши призвал как можно скорее предоставить Украине членство в НАТО

Президент Польши Дуда призвал поскорее начать процедуру приема Украины в НАТО

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Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда призывал НАТО как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в объединение. Его слова приводит РИА Новости.

Политик пояснил, что под началом процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс понимает направление республике официального приглашения в организацию, которое сделало бы возможным начало ратификационного процесса.

Польский лидер также заметил, что нельзя предоставлять Украине полное членство в НАТО до тех пор, пока в республике не завершится вооруженный конфликт. По мнению Дуды, процесс приема республики в альянс должен идти, как это является демонстрацией со стороны НАТО в отношении России того, что стремления украинского народа принадлежать к объединению «слышат, понимают и реализуют».

До этого Reuters писал, что Румыния, Польша и Латвия обвинили Россию в проведении «гибридной деятельности» на территориях стран — членов НАТО.

Накануне государственный департамент США сообщил, что Вашингтон и Варшава создали коммуникационную группу для продвижения своего видения происходящего на Украине.

Ранее в Польше раскрыли число задержанных за шпионаж в пользу России.

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