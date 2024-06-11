Продюсер ответил на слухи о тяжелой болезни Сердючки

Продюсер Леонид Дзюник опроверг в беседе с изданием «Абзац», что певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, тяжело болен.

Дзюник отметил, что продолжает оставаться на связи с Данилко. По словам продюсера, с артистом все в порядке. Ходили слухи, что певец взял творческую паузу из-за серьезных проблем со здоровьем.

«В последний раз, когда мы с ним переписывались, он был дома у мамы. Про какие-то болезни ничего не рассказывал», — рассказал Дзюник.

В мае стало известно, что Данилко заработал в новогоднем корпоративе для российских бизнесменов в Дубае 15 млн рублей. По словам критика Евгения Бабичева, высокие цены связаны с тем, что Данилко обычно выступает на корпоративах вместе с очень большой и дорогостоящей командой поддержки.

В апреле продюсер Сергей Лавров заявил, что Данилко не очень любил работать и не рвался к выступлениям. По словам Лаврова, во время приезда в Россию Данилко приходилось уговаривать поработать. Продюсер заявил, что на такие уговоры уходило большое количество сил.

Ранее украинские слушатели раскритиковали Верку Сердючку за русскоязычные песни.