В НАТО признали наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Латвии лидеров стран «Бухарестской девятки» признал наличие разногласий в альянсе из-за военной помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он выразил уверенность в том, что страны — члены НАТО смогут договориться по общим механизмам долговременной помощи Украине, но внутри НАТО существуют разные точки зрения по поводу принятия важных решений.

По словам Столтенберга, 99% военной помощи Украине оказывают именно страны альянса, однако одни союзники Киева сконцентрировались на нелетальной помощи, другие — на летальной.

«В преддверии саммита в Вашингтоне мы работаем над новыми важными решениями. Я рассчитываю, что мы сможем договориться по миссии НАТО, большей роли НАТО в координации поддержки Украине, подготовке военных и помощи в области безопасности», — поделился Столтенберг.

До этого Румыния, Польша и Латвия обвинили Россию в проведении «гибридной деятельности» на территориях стран — членов НАТО.

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