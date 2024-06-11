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В Каспийске заметили неизвестный беспилотник

Жители Каспийска заметили над городом беспилотник, спускающийся на парашюте

Жители города Каспийск в Республике Дагестан заметили беспилотник, который кружил над городом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует видеозаписи, снятые очевидцами.

Как отмечает канал, беспилотники видели в разных частях города.

На одном из видео запечатлен момент, как БПЛА выпустил парашют и начал снижаться.

Военный ли это дрон, или любительский, пока неизвестно. Официальный комментариев властей не было.

11 июня Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили пятый за сутки украинский беспилотный летательный аппарат.

10 июня сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что многие предприятия оборонного сектора РФ стали увлекаться производством беспилотных летательных аппаратов, однако бессистемный выпуск создает хаос в этой области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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