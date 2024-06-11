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Девушка лишилась руки и ноги после встречи с акулой в США

В США девушка лишилась руки и ноги после нападения акулы

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Depositphotos

В США 15-летняя девушка-подросток лишилась руки и ноги после нападения акулы. Об этом сообщает Fox 10.

По информации издания, инцидент произошел в штате Флорида. От нападения хищника пострадали две девушки и женщина, всех троих госпитализировали. Двое из них получили незначительные травмы.

Однако акула откусила руку и сильно повредила ногу несовершеннолетней. В результате врачи ампутировали ей травмированную конечность.

До этого в США большая белая акула, которую также называют акулой-людоедом, атаковала группу пловцов у берега и искусала одного из них. По словам медиков, 46-летний мужчина получил «серьезные, но неопасные для жизни» травмы туловища и руки. Тем не менее его пришлось госпитализировать.

Ранее россиянин чуть не остался без ноги после нападения акулы на Мальдивах.

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